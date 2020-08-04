لبنان | المستشفيات امتلأت بالجرحى.. 300 جريح في أقل من ساعة وفي مستشفى واحد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ووفق مصادر طبية 300 جريح في أقل من ساعة وفي مستشفى واحد تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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