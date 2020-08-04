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وقامت قوات الأمن اللبنانية بعملية إخلاء للمتواجدين في مرفأ بيروت، خشية وقوع انفجار جديد نتيجة وجود سفينة محملة بمواد سريعة الاشتعال.
وقامت عناصر مرافقة لوزير الداخلية اللبناني قامت بإبعاد الصحفيين والأشخاص المتواجدين في مكان الانفجار الأول، مع ورود معلومات عن وجود سفينة تحمل موادا كيماوية ربما تنفجر إذا طالتها النيران المتبقية التي لا تزال مشتعلة في المرفأ. بحسب مراسلة سكاي نيوز
من جهتها، ذكرت وكالة فرنس برس أن نيرانا تشتعل بالفعل في الباخرة بعد الانفجار الضخم الذي ضرب المرفأ.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إخماد 80% من الحريق الناجم عن انفجار بيروت..والوضع مازال خطرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.