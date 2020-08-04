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جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت… قالها ميشال حايك وصدق. نعم “كذب المنجمون ولو صدقوا” الا انه لا يمكن انكار ان عدداً كبيراً من توقعات حايك حصلت.
لذلك بات اللبنانيون والعرب يترقبون توقعاته ليلة رأس السنة لاخذ صورة سريعة لما ينتظر العالم، كون توقعاته تشمل التطورات المحلية العربية والعالمية وبنا ان قسم كبير منها حدث فعلاً لذلك زاد عدد جمهوره الى حد كبير.
ومن توقعات ميشال حايك استهداف حسن نصر الله، من دون ان تنجح عملية اغتياله، فهل سيصيب حايك هذا العام كامل توقعاته؟!
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت… قالها حايك فهل يصدق توقعه باستهداف نصر الله؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.