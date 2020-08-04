لبنان | مجلس الدفاع الأعلى يعقد اجتماعا في قصر بعبدا الليلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:17 مساءً - في أغسطس 4, 2020 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.