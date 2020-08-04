كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما طلب الرئيس عون تقديم الاسعافات الى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة ، وتأمين الايواء للعائلات التي تشردت نتيجة الاضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الرئيس عون أعطى توجيهات الى القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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