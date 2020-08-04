كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نظراً للحادث الخطير الذي شهدته العاصمة بيروت مساء اليوم، ومواكبة لتداعياته والاضرار الكبيرة التي خلّفها، يلغى العمل بمضمون القرار رقم ٩٤٦ الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتعلق بالاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من نهار الخميس ٦ آب ولغاية الثلاثاء ١١ آب تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد الانفجار الهائل الذي هزّ كل أنحاء بيروت.. الداخلية تلغي قرار الإقفال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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