لبنان | انفجار ضخم هز مدينة بيروت ..دمار هائل ومئات المصابين

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وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات قد وتسبب بدمار هائل في بيروت وضواحيها لا سيما في منطقة الكرنتينا وصولا إلى مطار بيروت.

وأدى الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني، ووقوع مئات الجرحى، في حين لم تصدر أرقاما رسمية عن عدد الجرحى إلى الآن، وأوعز وزير الصحة حمد حسن لجميع المستشفيات لفتح أبوابها أمام الجرحى ومعالجتهم على نفقة وزارة الصحة.

وباشرت فرق الاسعاف فورا عقب الإنفجار إلى نقل مئات الجرحى وسط نداءات واسعة للتبرع بالدم في مستشفيات بيروت والضواحي.

ولم يصدر إلى الآن أي تصريح رسمي بشأن الإنفجار وملابساته. ويأتي هذا الإنفجار قبيل أيام من موعد المحكمة الدولية والتي ستعلن الحكم النهائي بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.