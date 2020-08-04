لبنان | #لبنان_ينهار… إختصار للحال الذي وصل إليه البلد

#لبنان_ينهار… وسم اطلقه رواد موقع “تويتر” للتعبير عما وصل اليه الوضع في لبنان، ما لبث ان اصبح ترنداً، حيث تناولت تغريدات الناشطين كل وجوه معاناة اللبنانيين.

منهم من كتب “القوى الامنية تضرب الناشطين وتهينهم، و هذا الشيئ غريب الا تعاني القوى الامنية من غياب المياه والكهرباء و المحروقات وارتفاع سعر الدولار والجوع والذل؟ #كرمالك_يا_وطن #لبنان__ينتفض #لبنان #لبنان_يجوع #لبنان_يحتضر #لبنان_ينهار”.

“ولا فاسد انسأل من أين لك هذا وأنت كنت كل عمرك طفران ومديون ، ولا مجرم تسلم للمحاكمة، ولا تاجر فاجر تحاسب، المهم الجماعة عم يهتموا بالتعابير الإنشائية يمكن من جمالها تشعشع الكهرباء !أقل شي #لبنان_ينهار”، و”كل شي بالبلد فاتورتين، وحتى الذلّ فاتورتين، مرض وفقر، #لبنان_ينهار”.

كما كتب آخرون “هيدا الدركي هو ذاته بس يخلص ضرب بالمتظاهرين، بيطلع عالبيت ليتحمم ما بلاقي كهرباء ولا مي بقوم بسب وزير الطاقة #لبنان #لبنان_ينهار”، و”مستشفى الحريري وقفت استقبال المرضى، وين طاروا مصاري التبرعات للمستشفيات؟ #لبنان_ينهار”، و”اليوم يدفع #لبنان كل لبنان فاتورة الخنوع والرضوخ لسيطرة #حزب_الله على كل مفاصل البلاد في ال-١٥ سنة الأخيرة! كل القوى السياسية التي اشتركت معه في السلطة مسؤولة عما يحصل بنا الأن!#لبنان_ينهار”.

ومما كُتب أيضاً “كهرباء مفقودة في زمن رحلات استكشاف الحياة على المريخ، نقص غذاء وبطالة مرتفعة جداً، انعدام ضمان الشيخوخة وحقوق الطفل والمرأة، سرقة علنية لمقدرات الدولة وحسابات متخمة بالمليارات لزعماء الميليشيات الطائفية جميعاً ومن تحتهم من مستفيدين، انعدام ثقة الشعب والعالم بلبنان#لبنان_ينهار” و”أزمات صحية و إقتصادية و نفسية في وطن صغير كلبنان ممتلئ بضحايا شعب الوطن #لبنان_ينهار”، و”انهار وشبع انهيار”!!!