كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجرى تقييم للمرحلة الأولى من الاقفال المعتمدة من تاريخ 30-07-2020 لغاية 03-08-2020 موضوع قرار رئيس مجلس الوزراء حسان دياب رقم 137/2020 وصدر عن الاجتماع توصيات عدة. وإليكم التوصيات:

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حظر تجول جزئي وفقاً لساعات محددة..وهذه توصيات لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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