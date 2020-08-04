كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذكرت” الأهالي والمصطافين في حصرون بالتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس وخاصة وضع الكمامة والابتعاد عن التجمعات والحفاظ على المسافة الآمنة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية حصرون: نتائج ال PCR لمخالطين لأحد المصابين من خارج البلدة كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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