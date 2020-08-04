لبنان | تعميم صورة شقيقين مطلوبين يقومان بعمليات احتيالية في مجال صرف الشيكات

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“بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة كل من:- خ. ش. (مواليد عام 1976، لبناني)
– ز. ش. (مواليد عام 1974، لبناني)، المطلوبين للقضاء لقيامهما بأعمال احتيالية في مجال صرف الشيكات المصرفية مستخدمين أسماء وهمية.
لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان تواجدهما، الاتصال بقسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 424336-01، للادلاء بما لديهم، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقا للقانون”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.