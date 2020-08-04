لبنان | نتانياهو يوجه رسالة إلى حزب الله

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وقال نتانياهو إن تل أبيب “ستقوم بكل ما يمكنها من أجل الدفاع عن نفسها”، في ظل التوتر على الحدود مع لبنان.

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، وكذلك منطقة الجولان السوري المحتل، حالة توتر أمني قصوى، بعد قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات على أهداف للجيش السوري ليلة الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن هذه الغارات تأتي ردا على قيام خلية بزرع عبوة ناسفة على السياج الحدودي، وقد تم إحباطها في جنوب هضبة الجولان، في عملية أسفرت عن إصابة 4 مسلحين، وفق تعبيره.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافا تابعة للجيش السوري تشمل مواقع استطلاع وجمع معلومات ومدافع مضادة للطائرات.