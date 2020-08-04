لبنان | ليبانيز بولتري كومباني: كل منتجاتنا سليمة ولنا ملء الثقة بالقضاء العادل

فور دهم المستودعات وصدور قرار بتلف البضاعة الموجودة في الأسواق، قامت الشركة باجراء الفحوصات المخبرية على كافة الانواع التي تم ذكرها في وسائل الاعلام (اسكالوب، برغر، ستربس، تندرز، بوبس، كوردون بلو، ناغتس) في مختبرات RBML FOODS LABS، وقد جاءت كافة النتائج التي وقع عليها الدكتور رامي خضر، مطابقة للمواصفات المتبعة ،

مع الاشارة الى ان المختبرات استلمت العينات وفقا للشروط المتبعة. مع العلم ان شركة “ليبانيز بولتري كومباني ش.م.ل” تطبق كافة الشروط الصحية ومعايير سلامة الانتاج، وهي حاصلة على شهادة ISO 22000:2005 بما يثبت جودة انتاجها.

وتؤكد الشركة وضع كل ثقتها بالقضاء العادل الذي سيظهر الحقيقة للرأي العام وللمستهلك، على الرغم من ان هذه النتائج هي الدليل الدامغ على براءة الشركة، خاصة ان البروباغندا الاعلامية التي قام بها البعض تفتقر الى العلمية والخبرة في التعاطي مع الانتاج الصناعي الغذائي، وفيها استخفاف للعقول.

والشركة مستمرة في مسيرتها التجارية والصناعية، وحائزة على ثقة اللبنانيين، وستحرص على توثيق هذه الثقة بكل الوسائل والسبل والإمكانات التي لدينا”.