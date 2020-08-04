لبنان | أمن الدولة كشف على محطات المحروقات في صور وسطر محاضر ضبط

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقد تبين ان بعض المحطات لم تلتزم ولديها مخزون من مادتي البنزين والمازوت، فسطرت محاضر ضبط بحقها لمخالفتها القوانين، واستدعي عدد من اصحابها للتحقيق، فيما أودع عدد منها القضاء المختص لأخذ التدابير القانونية بحقه. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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