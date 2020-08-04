لبنان | ميس الجبل: إصابة جديدة بكورونا واستكمال الفحوص للمخالطين غدا

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أعلنت اللجنة الصحية اليوم في ميس الجبل عن حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا (مخالط للحالة السابقة)، ومع صدور النتائج، تقوم اللجنة الصحية في البلدية بالتعاون مع وزارة الصحة، بتحديد الحلقة المخالطة للمصاب، ليصار الى حجرهم منزليا، واجراء فحوصات الpcr لهم صباح الغد.

وطلبت البلدية من المخالطين لهذه الحالة التواصل مع اللجنة الصحية في البلدية عبر احدى الارقام التالية:

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– الدكتور حسن حجازي: 03/486402

– الدكتور جميل قاروط: 03/428358

واستكملت البلدية صباح اليوم اجراء الفحوص للدفعة الثانية من المخالطين في الحلقة الاولى والثانية، وستعلن النتائج فور صدورها من المختبر .

كما قامت اللجنة الصحية في بلدية ميس الجبل صباح امس، بإجراء فحوص pcr للدفعة الاولى من المخالطين في الحلقة الاولى والثانية، وهم 15 شخصا وتم حجرهم جميعا منذ ايام عدة حجرا منزليا.