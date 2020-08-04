لبنان | تعميم لوزير الصحة حدد آلية الكشف عن الحالات عبر الحدود البرية والبحرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتتضمن الآلية التالي:

– يتم إجراء اختبار PCR للكشف عن العدوى بـCOVID-19 لكل المسافرين القادمين إلى لبنان أيا كانت الجنسية، باستثناء الأطفال دون 12 سنة.

– تقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مختبرات التحاليل الطبية بوضع فرق طبية لجمع العينات السريرية من المسافرين.

– يتم استيفاء كلفة PCR على النحو التالي: مئة ألف ليرة لبنانية لحاملي الجنسية اللبنانية، مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية للوافدين من الإخوة العرب وخمسون دولارا أميركيا للجنسيات الأخرى.

– يتم استيفاء كلفة اختبار PCR مباشرة عبر مندوب المختبر المكلف.

– إصدار النتائج من المختبرات المعتمدة خلال 48 إلى 72 ساعة وضرورة التزام مكان الإقامة والتصريح عنه مع تدوين رقم الهاتف بدقة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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