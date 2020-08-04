لبنان | مستشفى الحريري: المستشفى لا يزال يستقبل مرضى فيروس كورونا والحالات المشتبه بها

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأشارت إدارة المستشفى رداً على ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية عن أن المستشفى بلغ طاقته القصوى وأقفل أمام المصابين إلى أن قدرة المستشفى الحالية على استقبال مرضى كورونا تبلغ 80 سريراً عادياً و23 سريراً للحالات الحرجة.

وقالت:”يوجد في الوقت الحالي 19 حالة حرجة في وحدة العناية الفائقة. إضافة إلى 55 حالة في قسم الكورونا، تتوزع بين مرضى مصابين بفيروس كوفيد-19 وحالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.”