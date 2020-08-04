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وأشارت إدارة المستشفى رداً على ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية عن أن المستشفى بلغ طاقته القصوى وأقفل أمام المصابين إلى أن قدرة المستشفى الحالية على استقبال مرضى كورونا تبلغ 80 سريراً عادياً و23 سريراً للحالات الحرجة.
وقالت:”يوجد في الوقت الحالي 19 حالة حرجة في وحدة العناية الفائقة. إضافة إلى 55 حالة في قسم الكورونا، تتوزع بين مرضى مصابين بفيروس كوفيد-19 وحالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.”
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مستشفى الحريري: المستشفى لا يزال يستقبل مرضى فيروس كورونا والحالات المشتبه بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.