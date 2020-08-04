لبنان | بالصورة – قتيلة وجريحة في حادث سير مروع في ادما

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وافادت غرفة التحكم المروري عبر تويتر بوقوع قتيل نتيجة اصطدام سيارة بحائط محلة ادما الطريق الداخلية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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