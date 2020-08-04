كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ودعت لجنة الصحة في البلدية إلى” منع التجمعات وعدم التخالط ووضع الكمامات”. وعمدت الى إقفال النوادي إلى حين صدور نتائج الفحوص،على ان تتخذ على أثرها إجراءات بعزل البلدة وإقفالها إذا جاءت سلبية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فحوص PCR لـ50 شخصا خالطوا وافدا مصابا في طيردبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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