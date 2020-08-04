لبنان | بلدية الشويفات: اعادة فتح مطمر الكوستابرافا بناء لطلب من دياب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واصدر المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات بيانا اشار فيه: “أنه بعد القرار الذي اتخذته بلدية مدينة الشويفات، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية من خلال مؤتمر صحفي عقد قبل أيام، والذي قضى بإقفال مطمر الكوستا برافا أمام النفايات القادمة من خارج المنطقة، تقرر إعادة فتح المطمر لمدة عشرة أيام بناء على طلب رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وتقديرا للجهود الجدية التي يبذلها دولته لمعالجة أزمة النفايات، وبعد التنسيق بين بلدية مدينة الشويفات واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وذلك لإفساح المجال أمام الحكومة في إيجاد الحلول السريعة قبل تفاقم المشكلة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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