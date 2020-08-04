كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذلك بسبب إقفاله من قبل الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان من أجل القيام بأعمال التعقيم، بعد الاشتباه بإصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة محامي بيروت دعت إلى عدم التوجه إلى قصر عدل جديدة المتن بسبب التعقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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