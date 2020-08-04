لبنان | الجيش باشر توزيع مساعدة ال 400ألف ليرة في دار بلدية ببنين العبدة

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وخصصت 4 غرف لتسهيل ولاتمام هذه العملية التي ستشمل اليوم حوالى 400 عائلة وفق لوائح اسمية معدة سابقا، وذلك في حضور رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار مختار بلدة ببنين زاهر الكسار، نائب رئيس بلدية ببنين – العبدة الدكتور حسان قدور.
وقد توجه المختار الكسار بالشكر من قيادة الجيش ل”مساهمتها ومتابعتها لهذا الموضوع الحيوي في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة”.
ولفت الكسار الى ان “ملحقا يجري العمل على اعداده للعائلات المستحقة والتي لم تستفد من هذه المساعدات اطلاقا،لا سيما وان هذه الاسماء قد رفعت طلباتها عبر التطبيق الخاص”، املا من قيادة الجيش ان “تشمل المساعدات هذه العائلات في اقرب وقت”.
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