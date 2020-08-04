لبنان | الكتلة الوطنية: بيان استقالة حتي رسم المشهد بكل قباحته

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جملته الأخيرة اختصرت كل الخيبة وكل المأساة وكل الفضيحة، يقول حتي: “لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة”. كم خطيرة هذه الكلمات وكم يأتي وقعها ثقيلا عندما تصدر عن وزير عاين من قلب السلطة ومن قلب الحكومة كيف تدار هذه الدولة. ففهمنا من كلامه ما نعرفه أصلا وقلناه مرارا، وهو أن زمرة من التجار وأصحاب المصالح وأمراء المحاصصة، تحكم قبضتها على لبنان”.
واضاف البيان: “حملت آمالا كبيرة بالتغيير والإصلاح ولكن الواقع أجهض جنين الأمل”، عندما يقول ناصيف حتي هذا الكلام نفهم أن كل ما قيل عن إصلاح وتغيير هو وهم وكذبة وخدعة.
واشارت الكتلة الى ان” حتي يكمل فضحهم فيتحدث عن غياب إرادة فاعلة بتحقيق الإصلاح، وترجمة هذا الكلام انهم ليسوا عاجزين وحسب، إنما لا يريدون الإصلاح بالأساس وهذا أسوأ وأخطر”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.