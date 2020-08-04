لبنان | وهبة في مراسم التسليم والتسلم: سنعمل على تمتين العلاقات مع الدول الشقيقة

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وقال: “ارحب بالوزير وهبة في عودته الى بيته وأتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الصعبة والمصيرية في تاريخ لبنان”.
بدوره، أكد وهبة أن المسؤولية اليوم تأتي في ظروف عصيبة يمرّ بها لبنان ولكن هذا الأمر يجب ألا يثنينا عن العمل لإيجاد الحلول للأزمات التي نعاني منها.
وشدد على أننا سنعمل على تمتين العلاقات مع الدول الشقيقة والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.