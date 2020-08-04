لبنان | قرار لدياب بمكافحة احتكار المحروقات وقمع الصرافة غير الشرعية

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وأصدر دياب قرارا رقمه 141/2020 يتعلق بمكافحة احتكار المحروقات وقمع التلاعب بسعر الصرف جاء، فيه:

“ان رئيس مجلس الوزراء، بناء على المرسوم الرقم 6156 تاريخ 21/2/2020 (تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء)، وبناء لضرورات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي:

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المادة الاولى: يطلب الى كل من وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع الوطني ووزارة المال الايعاز الى كل الاجهزة الامنية والعسكرية التابعة لها بالاضافة الى المديرية العامة لامن الدولة، اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير فورية وبالتنسيق في ما بينها في سبيل:

أ – مكافحة احتكار انواع المحروقات كافة والتمنع عن بيعها ومخالفة التسعيرة الرسمية.

ب – قمع عملية الصرافة غير الشرعية بالاضافة الى منع تلاعب الصرافين الشرعيين بأسعار الصرف.