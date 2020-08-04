- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وسارعت القوى الأمنية إلى المكان ما أدى إلى وقوع إشكال حيث تعرض بعض الناشطين إلى الضرب.
في السياق قال الناشط والمحامي واصف الحركة من أمام الوزارة: “هذه الوزارة نهبت المال العام والخزينة وهي وزارة طاقة بلا طاقة ونحن لن نسكت عن معاناة شعبنا ولا عن نهب المال العام”.
وعلى الأثر، أوقفته القوى الأمنية وعادت وأطلقت سراحه.
وأيضاً، نصب المعتصمون أمام وزارة الطاقة خيمة وأكدوا انهم سيبيتون ليلتهم في الباحة الخارجية.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو – إشكال وتضارب بين القوى الأمنية والمعتصمين أمام وزارة الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.