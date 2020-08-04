لبنان | قرار بإعادة استقبال النفايات في مطمر الكوستابرافا لمدة 10 أيام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبناء لطلب رئيس الحكومة حسان دياب، وبعد تدارس بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الشويفات، تقرر اعادة استقبال النفايات في مطمر الكوستا برافا لمدة عشرة أيام افساحا في المجال أمام الحكومة لإيجاد الحلول السريعة قبل تفاقم المشكلة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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