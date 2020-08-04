لبنان | فوشيه عن حتي: أحيي الدبلوماسي الكبير الذي تمكنت من الحفاظ على علاقة وثيقة معه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف: “كرامة وقناعة وأخلاق والإصلاحات قادت عمله في قصر بسترس. العلاقة نحو الأفضل. أرفع القبعة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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