لبنان | عبد الصمد من قصر بعبدا: الأخبار عن استقالتي لا تصب في مصلحة الوطن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضافت في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون: “كل الأخبار التي تتناول موضوع استقالتي لا تصب في مصلحة الوطن ومستمرون في حماية مصلحة الشعب والوقوف في وجه أي قرار لا يراعي مصالح المواطنين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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