لبنان | الأبيض يكشف في تغريدة عن قدرة مستشفى الحريري الاستيعابية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوضح مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض في تغريدةٍ عبر تويتر، القدرة الاستيعابية الحالية للمستشفى، قائلاً: “المستشفى ستُصدر بياناً رسمياً قريباً، لكن هذه التغريدة لأوضح التالي: يستقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي 19 مريضاً في حالة حرجة اليوم. القدرة الاستيعابية لأسرّة للحالات الحرجة هي 23 سريراً. في طابق الحالات العادية، لدينا 55 مريضاً حالتهم إمّا إيجابية أو مشتبه بإصابتهم. قدرتنا الحالية في هذا الطابق هي 80 سريراً عاديا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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