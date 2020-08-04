كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي هذا السياق، أكد الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة ان السيدة نقلت الى مستشفى البوار بعد أن جرى تواصل مع مستشفى العسكري، مشيرا الى ان هناك مستشفيات ترفض استقبال المريض اذا كان يعاني من حرارة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو – في لبنان… كارولين منصور “متهمة” بإصابتها بـ”كورونا” والمستشفى لا يستقبلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.