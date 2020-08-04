- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وجاء فيه:
-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1.596 بيان جمركي
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 22 بيان جمركي
– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 490 بيان جمركي
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 400 بيان جمركي
– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 684 بيان جمركي
– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 748 بيان جمركي
– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 34 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (5)، أجهزة ولوازم كهربائية (24)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (5)
علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 27 بيان جمركي
– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 7 بيانات جمركية
وهي مفصّلة على الشكل التالي:
مسحوق غسيل – نسبة الملح 67% – 42000 كغ – تركيا – مرفأ بيروت، مسحوق غسيل – نسبة الملح 71.5% – 19212 كغ – بولندا – مرفأ بيروت، مسحوق غسيل نسبة الملح 63.4% – 42000 كغ – تركيا – مرفأ بيروت، مسحوق غسيل – نسبة الملح 51.7% – 34500 كغ – تركيا – مرفأ بيروت، مسحوق غسيل – نسبة الملح 73.5% – 9162 كغ – تركيا – مرفأ بيروت، خلاط كهربائي – دون فاصل أمان ودون خط أرض – 360 قطعة – الصين – مرفأ بيروت، مجفف شعر – دون حماية حرارية – 200 قطعة – الصين – مرفأ بيروت.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | البيانات الجمركية في معهد البحوث الصناعية عن شهر تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.