لبنان | بلدية الطيبة مرجعيون: نتيجة PCR إيجابية وعلى المخالطين البلاغ

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وأصدرت اللجنة الصحية في بلدية الطيبة- قضاء مرجعيون، البيان التالي: “بعد إخضاع عدد من المخالطين للحالة الأولى التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا، تفيدكم بلدية الطيبة بأن نتيجة فحص الـ PCR للحاجة م. ن (أم حسن) إيجابية.
وعليه تدعو اللجنة الصحية في بلدية الطيبة كل المخالطين لها التواصل مع البلدية وإبلاغها على الفور”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.