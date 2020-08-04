لبنان | الامن العام أشرف على تسلم المازوت وتوزيعه

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وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

“في اطار متابعة عمليات تسلم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 03/08/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على تسلم شركات توزيع المحروقات مادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في المناطق اللبنانية كافة.

بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /6.171.390/ ستة ملايين ومئة وواحد وسبعين ألفا وثلاثمئة وتسعين ليترا من مادة المازوت، تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء.