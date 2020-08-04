لبنان | إقفال عدلية المتن ليومين بعد إصابة موظف فيها بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري القرار الآتي: ” بعدما تبين أن أحد موظفي قلم محكمة الإستئناف في قصر عدل جديدة المتن قد جاءت نتيجة فحص كورونا لديه إيجابية، تقرر إقفال قصر العدل المذكور يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 آب الجاري، وذلك بانتظار صدور قرار عن مجلس القضاء الأعلى بشأن باقي أيام هذا الاسبوع.”

وسيتم تعقيم المبنى خلال يومي الإقفال”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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