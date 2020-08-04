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ولفت وهبي، الى أنّ “لبنان يمرّ بأيّامٍ صعبة وستكون سياستنا أكثر تحرّكاً وتركيزاً على طابعٍ أساسيّ لتخطّي الوجع الذي يمرّ به لبنان، بدءاً من معالجة الخطر الوجودي ومن ثمّ الأمور الأقلّ خطراً”.
وقال وهبي، ردّاً على سوأل، إنّه “لا يجب الشعور بأنّ لبنان محاصر. فعلاً لا يوجد حصار، إنّها بعض العقوبات على البعض لردعهم عن سياسة معيّنة، إنّما لبنان كدولة وكشعب ليسا محاصرين”.
وشدّد على أنّ “السياسة الخارجيّة هي مرآة الوحدة الداخليّة، وبمقدار ما يكون هناك تماسك داخلي، بمقدار ما يكون هناك سياسة خارجيّة فاعلة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وهبي: لا يوجد حصار على لبنان… وستكون سياستنا أكثر تحركاً وتركيزاً على طابع أساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.