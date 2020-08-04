لبنان | خلية الأزمة في كفرصير: الابقاء على مخالطي المصاب في الحجر وتكرار الفحص بعد 14 يوما

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ولفت البيان إلى أنه “تم إبلاغ المخالطين غير المباشرين وعددهم 96 بانتهاء الحجر مع التزام وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية”.

وختمت الخلية: “ما زلنا في مرحلة الخطر الشديد المتمثل بزيادة أعداد المصابين وبخاصة في منطقتنا، لذلك، يمنع منعا باتا الخروج من دون كمامة مع التزام عدم التجمع وإحياء المناسبات تحت طائلة الملاحقة القانونية”.