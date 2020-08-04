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ولفت البيان إلى أنه “تم إبلاغ المخالطين غير المباشرين وعددهم 96 بانتهاء الحجر مع التزام وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية”.
وختمت الخلية: “ما زلنا في مرحلة الخطر الشديد المتمثل بزيادة أعداد المصابين وبخاصة في منطقتنا، لذلك، يمنع منعا باتا الخروج من دون كمامة مع التزام عدم التجمع وإحياء المناسبات تحت طائلة الملاحقة القانونية”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الأزمة في كفرصير: الابقاء على مخالطي المصاب في الحجر وتكرار الفحص بعد 14 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.