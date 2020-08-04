لبنان | اشكال تطور إلى اطلاق نار وقذائف صاروخية في حي الشراونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تطور إشكال فردي بين أفراد من آل جعفر في حي الشراونة في بعلبك إلى إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. ويعمل الجيش على ملاحقة مطلقي النار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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