كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء في البيان: “بعدما أعلن عبر مواقع التواصل الإجتماعي إصابة السيد خليل عماد أبو غزالة (من سكان صيدا القديمة) بفيروس كورونا حيث يلتزم الحجر المنزلي، تدعو بلدية صيدا المتخالطين معه، لإجراء الفحوصات المخبرية PCR مجانا والتي ستقوم بها بلدية صيدا بالتعاون مع وزارة الصحة والمرصد الوبائي الإربعاء في 5-8-2020 من العاشرة والنصف صباحا ولغاية الثانية عشر ظهرا في مستشفى صيدا الحكومي – قسم الطوارئ”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية صيدا دعت كل من تخالط مع مصاب في صيدا القديمة لاجراء فحوص الـPCR لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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