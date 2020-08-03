لبنان | “الصحة”: المستشفيات ملزمة باستقبال الحالات المرضية بما فيها المشتبه بإصابتها بكورونا

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وصدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: “تكرر في الآونة الأخيرة تردد عدد من المستشفيات في استقبال حالات طارئة بحجة امكانية أن يكون المرضى مصابين بفيروس كورونا، ما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي لبعضهم وإلى حوادث وفاة مؤسفة.
إزاء ذلك، تذكر وزارة الصحة العامة بحتمية تطبيق المستشفيات خطة الطوارئ الصادرة عن الوزارة في مواجهة كورونا وتؤكد على ما يلي:
إن المستشفيات كافة، ملزمة بموجب الخطة المذكورة باستقبال جميع الحالات المرضية من دون استثناء، بما فيها تلك المشتبه باصابتها بكورونا، والتعاطي معها على هذا الاساس وفقا للاصول العلمية والتدابير الوقائية وتقديم العلاجات اللازمة الفورية، ولا سيما الاسعافات المنقذة للحياة، وذلك بغض النظر عن التحاليل التي تصدر نتائجها لاحقا.
إن وزارة الصحة العامة تحمل المستشفى اي اهمال أو تقصير يلحق الضرر بالمريض لأي سبب كان، كما تؤكد أهمية الإلتزام بالسلوك الوقائي الشخصي لحماية الجسم الطبي والتمريضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.