كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واظهر ان الطاقة المنتجة خلال هذه الفترة بلغت حوالى 570 مليون كيلوواط ساعة وبلغت قيمتها اكثر من 34 مليار ليرة لبنانية، فيما بلغت الطاقة المنتجة خلال شهر تموز وحده اكثر من 78 كيلوواط ساعة بقيمة توازي 4.6 مليار ليرة لبنانية. ولفتت المصلحة الى ان معاملها حققت وفرا للخزينة العامة يزيد على 57 مليون دولار اميركي، مقارنة بالطاقة المنتجة من مصادر اخرى. واشارت المصلحة ان المياه الوافدة الى بحيرة القرعون خلال هذه الفترة بلغت 310 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل عبد العال-مشغرة بلغت 248 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل ارقش – بسري بلغت 319 مليون متر مكعب، وفي معمل حلو-جون بلغت 421 مليون متر مكعب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصلحة الليطاني: 34 مليار ليرة قيمة انتاج الطاقة الكهرومائية لمعاملنا لغاية تموز الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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