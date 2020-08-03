لبنان | وزارة التربية والتعليم العالي تنشر خطة العودة إلى المدرسة 2020-2021

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأشارت الى انها “تواجه ثلاثة تحديات كبيرة وهي تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها لناحية زيادة الطلب على التعليم الرسمي والاستمرار في التعلم، وتدارك ومعالجة تأثير وطأة الاحتجاجات وفيروس كورونا على انتظام العام الدراسي 2019-2020، وفتح المدارس بطريقة آمنة ضمن بيئة صحية سليمة / أو التعلم عن بعد للعام الدراسي 2020 – 2021”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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