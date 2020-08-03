كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال في بيان: “سيتم افتتاحهما في أقرب وقت ممكن وتم وضع جميع الموظفين في الحجر وإخضاعهم لفحوصات PCR وتعقيم الفرع بشكل تام”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إقفال فرعي “بنك عوده” في فردان والروشة بعد التأكد من وجود حالات “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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