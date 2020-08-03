لبنان | رئيس بلدية تلبيرة: اصابة شيخ بالفيروس وعلى المخالطين التزام الحجر المنزلي

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اوضح رئيس بلدية تلبيرة في سهل عكار عبد الحميد سقر في بيان، انه “ونتيجة للمتابعة حول مستجدات كورونا في منطقة سهل عكار، وبعد إجراء فحص ال PCR للشيخ ع.ق. وصدرت النتيجة اليوم إيجابية للأسف، وحيث أن الكثيرين من أبناء سهل عكار قد قاموا بواجب العزاء بوفاة والد الشيخ، فإننا نطلب من كل من اختلط او سلم ان يقوم بالإجراءات التالية:
– القيام بالحجر المنزلي تلقائيا حفاظا على عائلته وأولاده واهله وأخوته ومجتمعه.
– القيام بإجراء فحص كورونا الpcr، في المستشفى الحكومي بأقصى سرعة.
– نطلب من جميع الأهالي عدم التجمع والابتعاد عن أماكن التجمعات العامة والاعراس والتعزية، حفاظا على سلامتهم وسلامة اولادهم وسلامة عائلاتهم حتى نستطيع الخروج من هذه الايام العصيبه بأقل الخسائر الممكنة”.
ودعا بـ”الشفاء العاجل للشيخ الجليل ولكل المرضى”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.