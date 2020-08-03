لبنان | إجراءات لاتحاد بلديات سهل عكار بعد إصابة أحد المشايخ بفيروس كورونا

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وصدر عن اتحاد بلديات سهل عكار البيان الآتي: “بعد أن وردتنا نتائج الفحوص التي أجراها الشيخ ع. ق. في بلدة المسعودية تاريخ اليوم بالمستشفى الحكومي، وتبين أنها للاسف إيجابية، نطلب إلى جميع الأهالي التزام الإرشادات الآتية:

– إلى كل من اختلط أو سلم خلال العزاء أو خارجه أن يقوم بالحجر المنزلي تلقائيا، حفاظا على عائلته وأولاده وأهله وإخوته ومجتمعه.

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– على كل من يشعر بأي عوارض من حرارة أو وجع في الرأس أو ضيق تنفس الإسراع في الاتصال بنا لتبليغ طبابة القضاء وإجراء فحص كورونا”.

وطالب “جميع الأهالي بالتزام الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات ومحافظة عكار، بالابتعاد عن التجمعات العامة والأعراس والتعزية، حفاظا على سلامتهم وسلامة أولادهم وعائلاتهم حتى نستطيع الخروج من هذه الأيام العصيبة بأقل الخسائر الممكنة”.

ودعا “الله إلى أن يحفظ المنطقة في سهل عكار وكل أنحاء الوطن من هذا الوباء وكل الأمراض”، متمنيا ل”الشيخ المصاب الشفاء العاجل قريبا”.