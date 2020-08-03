لبنان | الوزيرة السابقة ماي شدياق: تحية لجرأة الوزير حتي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضافت عبر “تويتر”: “لا إصلاحات منظورة أو مساعدات مأمولة، هل من يتعظ”. ولاقت استقالة حتي ترحيباً كبيراً من عدد كبير من السياسيين إذ اعتبروا ان الحكومة عاجزة وغير قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة في ظل الأزمة التي يعاني منها لبنان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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