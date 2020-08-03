لبنان | غرفة إدارة الكوارث: 177 حالة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوزعت الإصابات على الشكل الآتي: 159 من المقيمين و18 إصابة من الوافدين. في سياق متصل، اشارت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان اليوم، انه وبناء “لتقرير رئيس طبابة القضاء تم تسجيل 4 إصابات مثبتة ومؤكدة مخبريا ب covid-19 اليوم، وهي 3 حالات لمقيمين مخالطين و1 حالة وافدة من إحدى الدول الإفريقية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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