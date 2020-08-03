لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 3 حالات لمقيمين مخالطين وحالة وافدة من دولة افريقية

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 287 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

– 149 حالة وافدة من إفريقيا (3 حالات وفاة).

– 4 حالات وافدة من أوروبا.

– حالة واحدة وافدة من سوريا.

– حالة وافدة من العراق.

– 131 حالة محلية (126 حالة من المخالطين ) بينها 28 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و3 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (5 حالات وفاة)

وقد تماثل 120 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

واكدت الوحدة انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة. وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.