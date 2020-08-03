كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يذكر ان مستشفى اللبناني – الكندي يعمل حاليا كمستشفى حكومي في قضاء المتن، ويستقبل المصابين مجانا منذ ان وضعه النائب الياس بو صعب بتصرف وزارة الصحة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المستشفى اللبناني الكندي: دخول 6 حالات جديدة وخروج 26 بعد تعافيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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