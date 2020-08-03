لبنان | بلدية الزرارية: حالة ايجابية لوافدة من ساحل العاج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واعلنت بلدية الزرارية في يبان انه “تم رصد حالة ايجابية جديدة لوافدة من ساحل العاج، إضافة الى الحالتين السابقتين ليصبح عدد الحالات الايجابية في البلدة 3 حالات، وجميعهم يخضعون للحجر المنزلي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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